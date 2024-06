22 doden bij brand in lithium-ion batterijfabriek

Door: BV

Bij een brand in een relatief kleine fabriek voor lithium-ion batterijen in Zuid-Korea zijn maandag maar liefst 22 mensen omgekomen. Er werd massaal blusmateriaal opgetrommeld om het vuur onder controle te krijgen.

Meer dan 4 uur blussen

Op maandagochtend omstreeks half elf liep het fout bij batterijfabrikant Aricell in Hwaseong, een industriestad ten zuid-westen van hoofdstad Seoul. Volgens de jongste informatie vatte slechts één batterijcel vuur, wat al snel tot een kettingreactie leidde. 22 fabrieksarbeiders, waarvan er liefst twintig de Chinese nationaliteit hadden, konden niet op tijd aan vuur en rook ontsnappen. Volgens de lokale authoriteiten zou de rook zo giftig geweest zijn dat één of maximaal twee adembeurten voldoende zouden geweest zijn om het bewustzijn te verliezen.

Hoewel de Zuid-Koreaanse overheid massaal materieel inzette, duurde het meer dan 4 uur om de brand onder controle te krijgen. Het vuur verspreidde zich immers naar de 35.000 batterijcellen die in de fabriek opgeslagen en geproduceerd werden. Dat aantal klinkt overigens spectaculairder dan het is - in een elektrische auto zitten algauw 7.000 individuele cellen. De opgeslagen batterijcapaciteit was dus vergeljkbaar met pakweg vijf Tesla’s. Door de hitte smolt de dragende structuur van het gebouw, dat gedeeltelijk instortte.

Wellicht geen autobatterijen

Voor wie de fabriek batterijcellen produceerde, is nog niet duidelijk. Lithium-ion batterijen zijn niet alleen populair in auto’s - ze drijven talloze apparaten aan van werkgereedschap, over telefoons, klein elektra, laptops, elektrische fietsen en scooters.