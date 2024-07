Dacia werkt aan kleine SUV onder Duster

Door: BV

De Sandero is een regelrechte hit. Het model speelt steevast in de hoogste regionen van de verkoopstabellen - vooral dankzij z’n populariteit onder particuliere kopers. Er zijn twee versies: een conventionele vijfdeurs en een avontuurlijk ogende Stepway - wat stoerder aangekleed en met dakrails om de brug naar de cross-over te slaan.

Tweederde kiest voor Stepway

Die Stepway versie geniet de voorkeur van tweederde van de Sandero-klanten. Zozeer dat de Roemeense Renault-dochter meent dat het een apart model kan worden. Een echte SUV zoals de Dacia Duster, maar een maatje kleiner. Zo’n model zou ook extra weerwerk kunnen bieden aan een nieuwe Fiat Panda of Citroën C3. Twee rechtstreekse concurrenten die de SUV-look helemaal omarmden. De Duster meet 4,34m in de lengte. Een Stepway-opvolger zou niet langer dan 4,15cm zijn.

Realiteit in 2027?

De huidige Sandero zit ongeveer halverwege z’n productcyclus. Een nieuwe baby-SUV van Dacia is daarom wellicht iets voor 2027. Een volledig elektrische versie is niet uitgesloten - al zal de tanende EV-markt daarvoor wellicht eerst een heropleving moeten kennen. Benzine- en hybridemotoren lijken intussen een zekerheid te zijn.