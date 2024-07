Deze Mercedes reed al meer dan 7 miljoen kilometer

Door: BV

Je hoort wel eens dat oude Mercedessen onverslijtbaar zijn. Van enkele modellen van het merk is het niet zo moeilijk om auto’s te vinden die meer dan een miljoen kilometers gelopen hebben. Maar deze Mercedes W123 - een voorloper van de E-Klasse - van een taxibedrijf op het Spaanse eiland Grand Canaria slaat alles. Die heeft inmiddels ruim zeven miljoen kilometers op de teller staan!

Luie dieselmotor

De auto is een speciale lange uitvoering. 5,35 meter lang, waarin naast de bestuurder nog zeven passagiers kunnen plaatsnemen. Voor de aandrijving zorgt een al bij al bescheiden 2,4l dieselmotor met amper 72pk die aan een handbediende vijfbak is gekoppeld. De auto wordt al sinds 1988 permanent gebruikt. Drie chauffeurs wisselen elkaar af in een dienstverlening die zeven dagen op zeven de klok rond loopt. Elke dag rijdt de auto gemiddeld 700 kilometer.

Het is natuurlijk niet zo dat er doorheen de jaren niks stuk ging aan de auto. Hij is inmiddels aan z’n tweede motor toe. De auto heeft inmiddels remmen van een recenter Mercedes-model. Het stuur en de bestuurderszetel zijn al een keer vervangen en de ook de interieurbekleding was al eens aan vervanging toe.

Om het miljoen (!) kilometers extra aandacht voor motor

Voorts staan eigenlijk alleen slijtage-onderdelen (schokdempers, remblokken, banden, koppeling, riemen…) op de lijst. Het onderhoudschema van de auto wordt wel nauwkeurig gevolgd. Dat betekent dat hij elke week even stilstaat om olie te wisselen. Extra aandacht voor de motor is er ook. Die wordt af en toe grondig onder handen genomen. Een revisie. Hoe vaak? Elk miljoen (!) kilometers.