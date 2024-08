Vertraging voor goedkope Citroën die Stellantis moet redden

Door: BV

Het gaat niet goed met Stellantis - de groep die onder meer de merken Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Alfa Romeo en Jeep groepeert. Uit de publicatie van de halfjaarcijfers blijkt dat de verkopen nog eens met veertien procent zijn gedaald. De winst halveerde ei zo na. Het is daarmee één van de slechtst presterende autoconstructeurs ter wereld.

Het lijkt er steeds meer op dat het snoeiharde beleid van CEO Carlos Tavares - maximaal besparen en weinig of geen kortingen - het bedrijf niet vooruit helpen. Met nieuwe producten wil de groep het tij keren. Zo moet de nieuwe, in Slowakije gebouwde, Citroën C3, die zelfs in z’n elektrische vorm beschikbaar zal zijn vanaf minder dan 25.000 euro, het bedrijf er terug bovenop helpen.

Zoveelste auto die vertraging oploopt door software

Voor de nieuwe Citroën C3 (zie test hier) heeft het bedrijf naar eigen zeggen inmiddels 30.000 orders op zak. Auto’s die inmiddels eigenlijk al bij de klant hadden moeten staan, maar de productie loopt vertraging op. Boosdoener is de software, die maar niet klaar geraakt. Stellantis is daarmee trouwens niet alleen - het aantal auto’s dat door problemen bij de software-ontwikkeling vertraging opliep is inmiddels al niet meer op beide handen te tellen. En toch willen automerken in de toekomst nog zwaarder gaan leunen op software.

Citroën geeft nu aan dat de eerste exemplaren van de C3 - allemaal elektrisch want die versie bijt de spits af - 'na de zomer' bij de klant arriveren. Ze zijn broodnodig om de cijfers van het merk op te poetsen.