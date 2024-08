Hyundai, Kia onder vuur voor verkopen klantengegevens

Door: BV

Hedendaagse auto's zijn rijdende computers. Die uitspraak verbaast wellicht niemand meer. Ze doen meer dan alleen maar functies beheren en aansturen. Nieuwe auto's houden massa’s data bij over het gebruik. Gegevens die steeds vaker, draadloos of via een download bij het onderhoud, in handen van de automerken terecht komen. Wat die ermee doen? Er geld uit proberen slaan, uiteraard.

Automerken houden gedetailleerde gegevens bij

Hoewel de praktijk ook in Europa bestaat, dat strengere privacynormen oplegt, lopen automerken voorlopig vooral in de VS tegen de lamp. General Motors werd al veroordeeld voor het ongeoorloofd doorverkopen van gedetailleerde gegevens en nu moeten Hyundai en Kia zich voor een Californische rechtbank gaan verantwoorden.

Zowel in het geval van General Motors als bij de twee Koreaanse autobouwers kwam de ongeoorloofde verkoop van gedetailleerde gegevens - de bedrijven verdienen er miljoenen aan - aan het licht in een verzekeringskwestie: een verzekeringsmaatschappij die de tarieven aanpaste op basis van gegevens die ze niet hoorde te kennen. Concreet: hoewel de gedupeerde geen ongelukken hadden, werd de premie verhoogt omwille van de ‘rijstijl’. Daardoor kwam aan het licht dat automerken gegevens over hoe snel bestuurders doorgaans accelereren of hoe vaak ze hard remmen, naast details over de routes die ze gebruiken, doorverkochten aan databedrijven. Zo kwamen ze uiteindelijk bij de verzekeraars terecht, die ze gebruikten als excuus voor hogere premies.

Onfrisse praktijk van steeds meer automerken

De nieuwe rechtszaak beweert dat Hyundai en Kia net als General Motors zonder toestemming kun klanten bespioneren. De praktijk wordt aanzien als illegaal en on-ethisch.