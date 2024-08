Elektrische 4x4 Ineos Fusilier uitgesteld

Door: BV

Ineos is het merk dat de spirituele opvolger van de Land Rover Defender bouwt nu Land Rover te druk in de weer is met lifestyle-modellen. Maar het bedrijf moet zich natuurlijk ook plooien naar Europese regelgeving. Daarom werd van de ruige Grenadier ook een elektrische versie ontwikkeld - de Fusilier. Het model is pas een half jaar geleden voor het eerst getoond en zou net als de Grenadier in samenwerking met 4x4-specialist Magna Steyr tot stand komen, maar verdwijnt nu alweer van het podium.

Nog maar net voorgesteld en nu al 'pauze'

Toen het model in februari werd voorgesteld als de nieuwe modelreeks van het bedrijf, werd een marktintroductie in 2027 vooropgesteld. Er werd trouwens niet alleen gesproken over de voor de hand liggende geheel elektrische versie, ook plug-in hybrides maken deel uit het van het plan. Volgens Ineos-oprichter Sir Jim Ratcliffe zijn elektrische auto’s perfect voor korte ritten.

Veel details waren er niet over de Fusilier, maar het model zou wat compacter zijn dan de bestaande Grenadier. Met z’n wat meer afgeronde vormen lijkt het model wat meer op een Mercedes G-Klasse dan op een Defender. Maar in Stuttgart hoeft men zich nog niet meteen zorgen te maken - de Fusilier is nu al uitgesteld. Voor onbepaalde tijd.

Falend beleid

Meer en meer automerken herzien hun ambitieuze elektrische toekomstplannen. Daarvoor worden, ook hier weer, steeds dezelfde reden aangehaald: de klant koopt ze eenvoudigweg niet. Ineos geeft nog wat meer details en hekelt ook de onzekerheid over belastingregimes, de timing van doelstellingen en verplichtingen en eventuele importheffingen. Het zegt eigenlijk dat Europa er niet in slaagt een gedetailleerd plan uit te werken waardoor zowel de consument als de fabrikant beslissingen in het ijle moeten nemen. Resultaat: voorlopig geen Fusilier.