Met 1.000km rijbereik: kan de Onvo L60 de Tesla Model Y van de troon stoten?

Door: BV

Van Nio is intussen gebleken dat het niet serieus geïnteresseerd is in de aankoop van de Audi-fabriek in Brussel. Wat het ondertussen wel doet… is nieuwe modellen lanceren. Het neemt daarbij - als zoveelste merk - vooral Tesla in het vizier.

Nio zelf bouwt liefst van al hoogtechnologische sedans en SUVs met indrukwekkende prestaties. Voor een betaalbaar modelletje heeft het daarom een nieuw merk opgericht - de zoveelste nieuwe Chinese merknaam: Onvo.

Tot 1.000 kilometer ver met één batterijlading

Er komen versies met één of twee motoren en verschillende capaciteiten van accupakket. De achterwielaangedreven versies zijn al 322pk sterk en wie extra centen bij Onvo achterlaat kan vooraan nog eens een 134pk sterke e-motor krijgen. Accu’s zijn er in 60 of 80kWh. Zelfs met de kleine batterij haalt de hatchback nog altijd een rijbereik van meer dan 500km. Volgens de Chinese berekeningscyclus die nòg optimistischer is dan de Europese, weliswaar. Aan een accu met meer dan 1.000km rijbereik wordt nog gewerkt.

Wisselen is sneller dan laden

Onvo’s kunnen gebruik maken van de batterijwisselstations van Nio. Daarin wordt op vijf minuten geheel automatisch een lege batterij omgewisseld voor een volle. Da’s sneller dan laden.

Onvo is behoorlijk flexibel als het op betalen aankomt. Je kan kopen, huren of de twee mengen. Zo kan je de L60 in China met de kleine accu al voor (omgerekend) 20.000 euro met je mee naar huis nemen. Daar komt dan elke maand nog eens 80 euro bij de voor de huur van de batterij.

Over de Europese ambities van Onzo wordt nog niet veel gezegd. Nio z’n Europese lancering liep al grote vertraging op en waar het merk wel beschikbaar is - zoals in Duitsland - vallen de verkopen tegen.