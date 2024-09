Chinese Denza zegt 'bye' tegen Mercedes, komt naar Europa

Door: BV

In 2011, toen de Chinese automarkt nog door veel Europese automerken werd aanzien als een opportuniteit in plaats van een dreiging, ging Mercedes met BYD in zee. Inderdaad, het merk dat inmiddels met modellen als de Atto 3, Seal, Seal-U en Dolphin op Europese klanten jaagt. Beide bedrijven richtten samen het merk Denza op. Maar Mercedes houdt die samenwerking nu voor bekeken.

Zonder Mercedes gaat het plots véél beter

Denza produceerde tijdens de eerste tien jaar van z’n bestaan amper 23.000 auto’s. Modellen waar Mercedestechnologie in werd gebruikt, gingen maar mondjesmaat over de toonbank. In 2022 reduceerde het merk met de Ster z’n aandeel in Denza al eens tot 10 procent. BYD kocht toen immers 40 procent van de aandelen over van Mercedes. En toeval of niet, sindsdien gaat het veel beter met de verkoop. Op enkele jaren tijd staat de teller op meer dan 200.000 verkochte auto’s - bijna een vertienvoudiging.

Binnen het jaar naar Europa

Nu doet Mercedes ook de overige 10 procent van de hand. Denza is nu nog louter van BYD. Dat zou geen probleem mogen zijn want in de auto’s van het bedrijf zit al helemaal geen Duitse technologie meer. Het vertrek van Mercedes gaat gepaard met de bekendmaking van ambitieuze toekomstplannen voor het bedrijf. Het wil z’n bestaande gamma uitbreiden tot tien modellen. Het wil zich ook niet meer louter op de lokale markt richten. Europa en Australië zouden al binnen het jaar aan de beurt zijn.