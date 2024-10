Deze Toyota heeft geen last van files

Door: BV

Vliegende auto’s, of vliegende taxi’s zijn een heuse rage. Niet in het echt natuurlijk, daarvoor is het nog veel te vroeg. Maar wel als toekomsttechnologie om geld in te investeren. Xpeng, Hyundai en de Volkswagen-Group zijn slechts een paar automerken die in zee gingen met een toekomstige fabrikant van vliegende auto’s. Toyota komt daar nu bij. Het pompte eerder al honderden miljoenen in een fabrikant van luchttaxi’s en het gooit er nu nog eens een half miljard dollar extra tegenaan.

Vliegende drone

Wat al die nieuwe taxidiensten met elkaar gemeen hebben, is dat het in essentie gaat om drones die groot genoeg zijn om personen te vervoeren. Toestellen met meestal vier propellers. Allen verkondigen ze dat hun machines de normale verkeersdruk zullen verlichten. Ze vervullen in wezen precies dezelfde functie als een helikopter, maar claimen flexibeler, duurzamer en goedkoper te zijn. En - cruciaal - ook stiller. Door minder herrie te veroorzaken gokken ze op soepelere regels. Helikopters zijn immers aan een massa formaliteiten en beperkingen gebonden, waardoor je ze in de praktijk helemaal niet kan gebruiken voor deur tot deur transport.

Eind 2025 in bedrijf

Toyota investeerde inmiddels bijna 900 miljoen dollar in het Californische Joby Aviation. Het geld moet dienen voor het verder doorlopen van het certificatieproces - noodzakelijk om een luchtwaardigheidsattest te verkrijgen -, de bouw van een fabriek en het fabriceren van prototypes.

Als alles volgens plan verloopt (wat het bijna nooit doet), dan wil het bedrijf eind 2025 de eerste commerciële rittendienst in bedrijf hebben. Dat zal in Dubaï zijn, want in het inmiddels al lang niet meer zo rijke Westen, kan wellicht bijna niemand de prijs van zo’n vlucht betalen.