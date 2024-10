Nu al meer nieuwe elektrische auto’s dan heel 2023

Door: BV

Tot eind september werden al 96.233 nieuwe elektrische auto’s in het verkeer gebracht. Dat cijfer is hoger dan in heel 2023. Ondanks een overheidspremie voor particulieren die in Vlaanderen een elektrische auto kopen, zijn het nog altijd hoofdzakelijk de bedrijven die de kar trekken. Ze vertegenwoordigen bijna 90 procent van de nieuw ingeschreven elektrische auto’s. Toch is de particuliere verkoop verdubbeld. De koepelfederatie van garagehouders Traxio wijst voor dat succes naar de Vlaamse aankooppremie.

Gunstige bedrijfsfiscaliteit blijft, maar particulier verliest voordeel

In de bedrijfsfiscaliteit blijven elektrische voertuigen ook de komende tijd nog een fiscaal gunstige behandeling genieten. Er geldt ook geen plafond, zoals dat voor de aankoop van particulieren wel geldt. Een elektrische Porsche van 200.000 euro is bijvoorbeeld fiscaal nog altijd recupereerbaar terwijl particulieren zich bij nieuwe auto’s moeten beperken tot een factuurbedrag van 40.000 euro. De nieuwe Vlaamse regering gaf evenwel aan dat de premie zo snel als juridisch mogelijk afgeschaft wordt. Er volgt in 2025 in elk geval géén verlenging meer. Traxio neemt aan dat dat negatieve gevolgen zal hebben de verkoop aan particulieren.

Meer tweedehands elektrische auto’s

Dit jaar zijn naast de bijna 100.000 nieuwe elektrische auto’s ook al meer dan 16.000 occasies ingeschreven. Volgens mobiliteitsorganisatie Traxio is Tesla daarin afgetekend het populairste merk.