Dacia steekt nek uit met nieuwe Bigster

Door: BV

Terwijl heel wat automerken kampen met tegenvallende verkopen, gaat het Dacia voor de wind. Het bedrijf voert intussen regelmatig de verkooptabellen onder particuliere kopers aan. Succesnummers zijn de Sandero en Duster. Het merk wil er graag nog één bijdoen en het waagt zich daarom voor het eerst in het C-SUV-segment. Klanten daar zijn veeleisender - wat er alvast voor zorgt dat Dacia met uitrusting komt die we er nog nooit eerder gezien hebben.

Fors groter dan Dacia Duster

Bigster - dat is de naam van de grote broer voor de Duster. Daar neemt hij trouwens de breedte van over, terwijl hij wel 5cm hoger en 23cm langer is. En ook de stijl is duidelijk met dezelfde pen gevormd. Alleen nog iets stoerder - vooral de sterk geprofileerde wielkasten vallen op.

In het interieur worden belangrijke elementen overgenomen van de Duster - het dashboard en de elektronica bijvoorbeeld. Het is er wel ruimer. Op de achterbank is er merkbaar meer plaats voor hoofd, voeten en knieën en in de koffer past 667 liter. Zo’n 200 liter meer dan in de Duster en in het segment van de gezins-SUVs wellicht een recordwaarde.

Ongeziene uitrusting

Het verkennen van nieuwe horizonten gaat bij Dacia gepaard met uitrusting die we bij het merk nog niet eerder konden ontdekken. Enkele voorbeelden zijn 19-duims lichtmetalen velgen, een in drie delen neerklapbare achterbank, een panoramisch schuifdak en een elektrisch bediende kofferklep. Essentiële uitrusting voor het segment, zegt het merk. Het levert ook een nieuwe, krachtigere topmotor op: een hybride met 155pk en een automatische versnellingsbak. Elders in het aanbod zijn er benzines vanaf 130pk, al dan niet in combinatie met vierwielaandrijving of een LPG-tank.

Hoeveel kost de Dacia Bigster?

Waar het straks natuurlijk allemaal om draait is de prijs. En die belooft weer vlijmscherp te zijn. Het duurt nog tot de lente eer de Bigster bij de dealer staat, maar dan zal de instapversie te koop zijn voor niet meer dan 25.000 euro. Een hybride op je naam zetten zal kunnen voor niet eens 30.000 euro.