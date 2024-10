Autosalon van Brussel komt terug, wat kan je verwachten?

Door: BV

Van 10 tot 19 januari vindt het Autosalon van Brussel 2024 plaats. Tijdens de gebruikelijke periode, en ook op de gebruikelijke plaats - op de Heizel. Wat kan je als bezoeker verwachten?

De oppervlakte blijft dezelfde als in 2023. Het wordt dus een klein autosalon met vijf paleizen. Ooit nam de beurs alle twaalf de tenoonstellingshallen van de Heizel in beslag. Eén paleis (9) is voorzien voor zaken als e-sports, influencers en een handvol supercars. In een ander paleis (6) is zo’n 2000 vierkante meter voorzien voor gespecialiseerde diensten zoals de inrichting van bestelwagens. De beurs biedt ditmaal immers ruimte voor auto’s, vrijetijdsvoertuigen en bestelwagen. Tenslotte zakt de presitigieuze verkiezing van de Auto van het Jaar voor de tweede keer af naar Brussel. Bezoekers zullen er alle zeven de finalisten kunnen bekijken.

Niet alleen de oppervlakte, maar ook de ticketprijs blijft volgens organisator Febiac dezelfde als tijdens de vorige editie twee jaar geleden: 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. De stelling klopt trouwens niet helemaal, want bij een vorige editie waren tickets die op voorhand en online verkocht werden 2,5 euro goedkoper. Die korting bestaat niet meer.

Chinese invasie

De autosector jubelt. In 2024 torpedeerde een ‘nein’ van nvoerder D’Ieteren (Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda…) nog het hele salon. Ditmaal tekenden niet minder dan vijftig automerken in. Opvallend daarbij: ruim 20 procent is Chinees. De voornaamste afwezigen zijn Nissan, Jaguar / Land-Rover, Polestar, Zeekr, Volvo en Tesla.

Welke auto’s zal je er kunnen bekijken?

Organisator Febiac maakt er een punt van dat de consument er alle aandrijfvormen zal kunnen ontdekken. Tijdens editie 2023 liep dat mis. De autosalonbezoeker is traditioneel een particuliere klant. Iemand die een auto koopt met z’n eigen centen. Maar de verschillende automerken stelden er vooral modellen met een geheel elektrische of geëlektrificeerde aandrijflijn tentoon. ‘Les geleerd’, klinkt het bij Febiac. Alleen, is het niet de organisator die kiest welke auto’s er te zien zullen zijn.

Gezien de beperkte oppervlakte zullen automerken keuzes moeten maken. Alle modellen tentoonstellen gaat niet. Auto55.be kon exclusief al enkele lijsten van automerken inkijken en moet concluderen dat de balans andermaal zal doorslaan in de richting van de plug-in hybrides en de volledig elektrische auto’s. Eén automerk dat hoofdzakelijk particuliere klanten bedient, stelt geen enkele gewone benzinemotor tentoon. Een ander beperkt zich tot één enkel model. Niet verwonderlijk overigens - Europa legt in 2025 een spectaculaire daling van de gemiddelde CO2-uitstoot op voor nieuwe verkochte auto’s. Een cijfer dat alléén realiseerbaar is wanneer merken massaal EV’s beginnen verkopen. België is momenteel één van de weinige landen waar dat - dankzij de bedrijfswagenfiscaliteit - ook echt lukt.

Mikken op 300.000 bezoekers

Tijdens de hoogdagen van het Autosalon, toen de beurs nog ruim dubbel zo groot was, trok het evenement meer dan 700.000 bezoekers. Editie 2023 sloot af met weinig meer dan 265.000 bezoekers. Een cijfer waarmee de organisatie zich onmogelijk tevreden kan tonen. Ditmaal wordt gemikt op 300.000 bezoekers - een bescheiden ambitie die evenwel alleen realiseerbaar is wanneer de bezoeker niet weer teleurgesteld afdruipt.