Auto van het Jaar 2025: dit zijn de kanshebbers

Door: BV

De Car of the Year-verkiezing wordt algemeen aanzien als Europa’s belangrijkste onderscheiding voor nieuwe modellen. Al sinds 1964 buigt een professionele jury zich over alle nieuwe auto’s om er één te kiezen die de titel ‘Auto van het Jaar’ verdient.

De zestig juryleden uit 23 landen, waaronder twee Belgen, namen dit jaar 42 modellen onder de loep. Uit die longlist werden nu zeven finalisten verkozen. Eén van deze zeven auto’s wordt straks tot Auto van het Jaar uitgeroepen.

Dit zijn de finalisten voor Auto van het Jaar 2025

De kanshebbers dit jaar zijn de Alfa Romeo Junior, Citroën ëC3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 en de tweeling Renault 5 / Alpine A290.

Onder de finalisten zitten dit jaar opvallend veel compacte, (relatief) betaalbare modellen. Twee modellen bieden de keuze tussen een volledig elektrische of een hybride aandrijving, twee zijn louter met benzinemotoren (al dan niet in combinatie met EV) te krijgen en drie auto’s zijn helemaal elektrisch.

Welk model de Renault Scenic opvolgt als Auto van het Jaar zal begin januari bekend gemaakt worden tijdens het Autosalon van Brussel.