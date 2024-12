Stellantis-topman Tavares vertrekt na rampjaar

Door: BV

Carlos Tavares, de nummer één van Stellantis, stapt op. Onmiddellijk. De autogigant ontstond in 2021 uit de fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles en PSA Group. Het bedrijf voert onder meer de merken Alfa Romeo, Fiat, Lancia, DS, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Peugeot, Opel en Citroën. Het bedrijf kampt echter met tegenvallende resultaten. Dit jaar alleen al slonk de verkoop met ruim een kwart, en verloor het aandeel meer dan de helft van z’n waarde.

Zondag liet Stellantis nog in een persbericht weten dat het z’n operationele winstverwachting naar onder bijstelde (naar 5,5 tot 7 procent) en dat de vrije cashflow wellicht vijf miljard dollar lager zou uitvallen dan aanvankelijk voorspeld.

Termijn uitdoen

Ondanks de tegenvallende resultaten, komt het vertrek van Tavares als een verrassing. Zijn mandaat liep nog tot volgend jaar. Spanningen met grootaandeelhouders en de raad van bestuur over de aanpak van de complexe problematiek zouden tot de beslissing geleid hebben. Onder Tavares werd nochtans drastisch gesneden in de uitgaven van het bedrijf. Het personeelsbestand werd aanzienlijk teruggeschroefd en de merken van de groep moeten de ontwikkelingskosten beperken door louter gebruik te maken van gemeenschappelijke platformen met een minimale technische variatie. De prijzen werden opgetrokken. Kortingen zijn nauwelijks nog aan de orde. Anderzijds is Tavares ook de man die besloot om de merken Lancia en Alfa Romeo nog een kans te geven hun levensvatbaarheid te bewijzen.

Gaat over lijken

De strakke kostenbesparingen die de Portugees doorvoerde, wekten tegelijk de nodige wrevel op. Zijn stijl is brutaal, arrogant en gaat over lijken. Het aanzienlijke Amerikaanse personeelsbestand van het bedrijf zal al een tijd op ramkoers met Tavares, en ook dichter bij huis leidde de weinig diplomatische aanpak van de man onder meer tot spanningen met bijvoorbeeld de Italiaanse regering. Die voert de jongste tijd bijna een open oorlog met het bedrijf. De manier waarop Tavares omgaat met de Italiaanse merken van de groep - aldaar beschouwd als nationaal erfgoed - zet er kwaad bloed.

Er wordt nu gezocht naar een nieuwe topman. Tot het zover is neemt John Elkann, de man die banden heeft met de Angelli-familie van Fiat-Chrysler en momenteel voorzitter is van de raad van bestuur, de dagelijkse leiding in handen.