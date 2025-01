Hoeveel kost 100km autorijden op LPG, benzine, diesel, stroom of elektriciteit?

Door: BV

>“Een elektrische auto kost meer in aankoop, maar is goedkoper in gebruik”. Dat is de belofte waarmee heel wat potentiële kopers destijds over de streep zijn getrokken. Maar ze wordt niet ingelost. Van de beloofde hogere inruilwaarde is niks in huis gekomen. Integendeel - de prijs van elektrische occasiewagens is ingestort. Het aanbod is er veel groter dan de vraag.

Maar ook het voordeel van de lage gebruikskost is de elektrische auto inmiddels kwijt. Dat concludeert mobiliteitsorganisatie VAB op basis van berekeningen van eind 2024. Cijfers waar inmiddels de voor 2025 fors gestegen nettarieven - zo’n 120 euro per jaar extra voor een gemiddeld gezin - nog verrekend moeten worden.

Zoveel kost rijden op benzine, diesel, LPG of elektriciteit per 100km

Wat blijkt uit de berekeningen? Thuis laden - aan de tarieven van 2024 - is slechts marginaal goedkoper dan je verplaatsen met een zuinige benzine- of dieselwagen. Rijden op LPG is nog altijd de goedkoopste verplaatsingsmethode. Maar de energiekost per 100km voor benzine en diesel is ook goedkoper dan een trage publieke laadpaal gebruiken. Snelladen is volgens VAB gemiddeld zo maar eventjes de helft duurder dan je verplaatsen met een auto op fossiele brandstoffen. Snelladen is ook “dubbel zo duur dan thuisladen”, concludeert VAB.

Duurder in aankoop, duurder in gebruik

VAB hekelt bovendien niet alleen de effectieve gebruikskost van de elektrische auto, maar ook het totale gebrek aan transparantie. “Onze afrekening excelleert immers in allerhande heffingen en belastingen, wat het onmogelijk maakt om er een duidelijke eenheidsprijs uit te destilleren en te bepalen wat een laadbeurt op een gegeven moment kost.”

De conclusie dan: elektrisch autorijden is niet alleen duurder in aankoop, maar behalve in erg specifieke gevallen (zoals wie reeds zonnepanelen heeft en die stroom kan gebruiken om de auto op te laden) is het ook reeds duurder in gebruik. De elektrische auto breekt steeds meer beloftes.