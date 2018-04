Mitsubishi Outlander Concept

Door: BV

n het eerste kwartaal van 2007 komt Mitsubishi met een nieuwe Outlander op de markt. Het model is afgeleid van de Japanse versie, die in oktober 2005 werd geïntroduceerd en er op dit moment de best verkochte compacte SUV is. Mitsubishi vond er intussen al meer dan 20.000 klanten voor. Het uiterlijk krijgt het inmiddels gekende “Mount Fuji” radiatorrooster, dat we enkel in Europa zullen terugvinden. Brede wielkasten, priemende koplampen, een oplopende gordellijn en 20-duims lichtmetalen velgen moeten de dynamische rijeigenschappen van het model onderlijnen. De concept werd uitgevoerd in rood metallic, met tal van zilverkleurige accenten.

Hoewel de constructeur met het model geen terreinambities koestert, wordt het model toch uitgerust met vierwielaandrijving. De machine zal ook beschikken over een functie om de vierwielaandrijving permanent te laten geschieden. Onder de kap zit een 1.968cc 140pk sterke turbodiesel die afkomstig is van VW. Mitsubishi gebruikt hem ook al in de Grandis. Ook hier wordt het blok aan een manuele zesbak gepaard. Binnenin is zitruimte voor zeven inzittenden de meest in het oog springen de eigenschap. De derde zetelrij verdwijnt geheel in de vloer. De Outlander Concept zal te zien zijn op het Salon van Parijs.