Mazda MX-5 met stalen vouwdak

p de London Motorshow stelt Mazda volgende maand (van 18 tot 30 juli) een versie van de MX-5 met elektrisch bediend stalen klapdak voor. De nieuwe versie, die naast de huidige met handbediend stoffen vouwdak in de catalogus komt, luistert naar de naam Roadster Coupé.

De derde generatie van de MX-5 is sinds vorig jaar op de markt. Het is niet voor het eerst dat Mazda een stalen dak voorziet; van de vorige generatie had de constructeur in Japan al een coupé in de catalogus. Het stalen vouwdak is wel een primeur voor het model.