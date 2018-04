Nieuwe Opel Corsa: de vijfdeurs!

Door: BV

orige maand gaf Opel de eerste foto’s van de nieuwe Corsa, die zal debuteren op het British International Motorshow (van 20 tot 30 juli). Nu zijn er ook beelden van de vijfdeursversie. Die gooit het over een andere boeg dan de duidelijk sportief geprofileerde Őop de Astra GTC geinspireerde- driedeurs. Opel wil er vooral een ideale gezins- en vrijetijdsauto mee afleveren. De interieurruimte van beide versies is evenwel nagenoeg identiek. Opel zal er ook Őals blikvanger- op uitpakken met een Flexfix-dragersysteem. Dat is een in de achterbumper geïntegreerd systeem (een soort lade) waarvoor Opel een aantal modules zal aanbieden, zoals een fietsendrager. Wanneer het niet wordt benut, is het onzichtbaar. Andere leuke nieuwtjes worden dubbele, instelbare laadvloer (de Corsa vijfdeurs zal beschikken over een bagagecapaciteit tussen 285 en 1.100l) en een elektrisch verwarmbaar stuurwiel.

De vijfdeurs, die 3,99mm lang is (+ 18cm) een breedte van 1,70m kreeg (+ 6cm) en met 1,49m nog 5cm hoger werd, krijgt net als de eerder reeds besproken driedeurs, een grote spoorbreedte en relatief brede banden (vanaf 185) voor een potentere look. In het interieur moeten blauwe, rode of pianozwarte vlakken afhankelijk van het gekozen afwerkingsniveau voor een kleurrijke of sportieve toets zorgen. Opel maakt gewag van drie benzine- en twee dieselmotoren met een slagvolume van 1,0 tot 1,4l en vermogens tussen 60 en 90pk. Er volgt nog een nieuwe, 125pk sterke variant van het 1.7l dieselblok. De nieuwe Opel Corsa kan vanaf 18 juli besteld worden, en zal bij de Opel-distributeurs beschikbaar zijn vanaf oktober 2006.