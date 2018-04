Maatje meer: Mazda CX-9

Door: BV

egin 2007 mogen we op de Europese markt de nieuwe trendy SUV van Mazda, de CX-7, verwelkomen. Op de NYIAS Őhet Autosalon van New York dat van 12 tot 23 april gehouden wordt- mag de Amerikaanse markt zich al vergapen aan z’n grotere broer. Die wordt er vanaf begin volgend jaar te koop aangeboden. De CX-9 volgt dezelfde stijltrend en zal op drie zitrijen plaats bieden aan maximaal zeven inzittenden. Het model is speciaal voor de Amerikaanse markt ontwikkeld en zal in het Japanse Hiroshima van de band lopen. Een Europese carrière is niet voorzien, maar ook niet geheel uitgesloten.

De CX-9 krijgt een 3,5l V6 benzinemotor van Ford-origine tussen de voorwielen. Die wordt steeds gekoppeld aan een zesbak. De Amerikaanse consument mag vrij kiezen tussen voor- of vierwielaandrijving.