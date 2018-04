Mitsubishi presenteert nieuwe Outlander

Door: BV

igenlijk weten we al hoe de volgend jaar te introduceren Mitsubishi Outlander er uit komt te zien. In thuisland Japan is het model immers al ruim bekend. Maar omwille van de wetgeving in de VS en Europa, ziet het model voor deze markten er toch weer een tikkeltje anders uit. De ‘Westerse’ Outlander debuteert op het Autosalon van New York. Europa krijgt ook meer bescheiden motorversies, maar in de Amerikanen zien het model met een 3.0 V6 onder de kap. De overbrenging naar de nieuwe intelligente vierwielaandrijving, is voor rekening van een zestrapsautomaat waarmee ook handmatig een versnelling kan gekozen worden, onder meer met toetsen aan het stuurwiel.

De kofferklep bestaat uit twee delen, wat volgens Mitsubishi de belading vereenvoudigt. De topversies krijgen een derde zetelrij. Wanneer die niet gebruikt wordt, kan die onder de koffervloer opgeborgen worden.