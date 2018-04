Facelift Volvo XC90 gelekt

Door: BV

fficiële informatie over de facelift van de XC90 komt er pas volgende maandag, maar de eerste gegevens en beelden zijn intussen toch al opgedoken. De XC90 werd in 2002 in de VS en in de loop van 2003 in Europa op de markt gebracht. Nu wordt het uiterlijk opgewaardeerd. Het recept is klassiek; zowel voor- als achteraan zien we een nieuwe layout van de lichtunits. Achter het heldere afdekglas van de koplampen schuilt voortaan een design met meer welving en donker getinte spiegels. Achteraan ruimen de twee ronde lenzen plaats voor een meer klassieke indeling die de breedte van de schouders beter in de verf zet. Op het bumperschild verliezen de ongelakte stootbeschermers ruimte op de gelakte kunststof, wat de uitstraling ten goede komt.

Voortaan worden de spiegelhuizen van Volvo’s grote SUV ook langs de spuitafdeling gestuurd. Ze krijgen bovendien een ingewerkte richtingaanwijzer. De beschermpanelen onder voor- en achterbumper zijn uitgevoerd in een aluminiumtint en vanaf heden geldt hetzelfde voor de dakrails. Boven de nummerplaathouder verschijnt een nieuwe chroomstrip.

In het interieur worden nieuwe kunststoffen gebruikt voor de bekleding van de boordplank. Het instrumentarium bleef nagenoeg ongewijzigd, maar tussen de bedieningselementen introduceert Volvo de inmiddels obligate aluminiumkleurige accenten. Onder de kap vinden we een nieuwe zes-in-lijn. Het gaat om de in de nieuwe S80 gepresenteerde 3,2l. Die is goed voor 235pk en 320Nm. Een geblazen versie met ten minste 285pk zit ook nog in de pijplijn.