Luxueus: Lancia Musa Platino+

én van de schaarse nieuwigheden op de Lancia-stand in Genève, is de exclusieve Platino+-uitvoering van de Lancia Musa. Die uitvoering is inmiddels ook te koop bij de Belgische dealers. Het meest opvallende kenmerk is het tweekleurige koetswerk. Lancia biedt vier specifieke koetswerkkleuren aan die telkens worden gecombineerd met een donkerbruine tint voor het dak en de kofferklep. Het interieur in ivoor en donkerbruin wordt steeds uitgevoerd in leder.

Tot de standaarduitrusting hoort klimaatregeling met twee temperatuurszones, een navigatiesysteem, audio-installatie met CD-speler, een handenvrije telefoon, parkeersensoren en een panoramisch glazen dak. De tweekleurige 16-duims lichtmetalen velgen harmoniëren met de originele kleurstelling van de kleine monovolume.

De Lancia Musa Platino+ krijgt een 90pk sterke 1.3l JTD-dieselmotor, gekoppeld aan een automatische transmissie, of een 1.9JTD dieselmotor met 100pk onder de kap. De vanaf-prijs is € 22.150.