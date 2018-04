Opel GT volgend jaar te koop vanaf € 29.900

Door: BV

p het Autosalon van Genève pronkt Opel met de opvolger van de Speedster. Die gooit het over een veel minder spartaanse boeg en is niet langer het kind van een samenwerking met sportwagenfabrikant Lotus. De basis voor de nieuwe GT werd in het grote GM-arsenaal gevonden. De techniek wordt immers bij de in de VS populaire Pontiac Solstice geleend. De naam GT is dan weer afkomstig uit Opels eigen geschiedenis, want begin jaren zestig groeide de eigenzinnig gelijnde GT Őmet destijds een opvallend glooiend lijnenspel naar Amerikaans voorbeeld- snel uit tot een cultwagen die tot op heden vele aanhangers kent.

De nieuwe GT wordt een open tweezitter met een conventioneel canvas klapdak. Een lange wielbasis van 2415mm moet een evenwichtig weggedrag garanderen en zorgt bovendien voor een moderne, potige look. Onder de kap zit een 2-liter ECOTEC turbomotor met directe benzine-injectie. Een krachtbron Őook te vinden in de Solstice- die 260pk sterk is. De nieuwe GT accelereert ermee naar 100km/u in minder dan zes tellen. De topsnelheid wordt omschreven als ‘ruim 230km/u’. Opel verwacht de eerste exemplaren in de lente van 2007 op de Europese markten te kunnen afzetten. Het prijskaartje maakt de constructeur nu al bekend. De GT komt vanaf € 29.900 in de catalogus.