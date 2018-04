Rinspeed ‘zaZen’ concept car

Door: BV

en concept car tonen op een autosalon, is veel meer dan het resultaat van een ingenieuze designinval. Om het ontwerp om te zetten tot een toonbaar en tastbaar showmodel, moet bij heel wat toeleveranciers aangeklopt worden. Zo ging Rinspeed voor de ‘zaZen’, die in Genève zal getoond worden, in zee met Bayer MaterialScience, één der allergrootste kunststoffabrikanten in de wereld. Een uniek detail is dat de transparante achterruit kan omgevormd worden tot een holografisch lichtvlak, dat o.a. het derde remlicht laat ontstaan. De achterruit loopt vloeiend over in de ééndelige en eveneens transparante dakkoepel, die uit Makrolon® is vervaardigd. Materiaalkeuze en/of ontwikkeling zijn net zo kritisch als de verwerking ervan. Zo wordt de dakkoepel met de carrosserie verbonden door een heldere, doorzichtige en elastische dichting van Revoflex AG. Het geheel laat de auto niet alleen lichter lijken, er wordt ook heel wat gewicht bespaard t.o.v. een glazen koepel, voor zover die al realiseerbaar zou zijn!

Nog een technisch hoogstandje is de lak op basis van Bayer Desmodur® en Desmophen® grondstoffen. In de lak zitten miljoenen kleine Swarovski-kristallen vermengd, die beschermd worden door een zelfherstellende doorzichtige Polyurethaanlaklaag. Voor de ontwikkeling van deze ‘Crystal Skin’ effectlaklaag tekent een Oostenrijks bedrijf, terwijl Lesonal de juiste ondergrondlaag ontwikkelde om het geheel goed te laten hechten. Swarovski heeft zich ook geëngageerd voor een aantal verfijnde decoraties rond de lichten (voor, achter, zij) en in het bijzonder voor de schijnbaar oneindige en driedimensionaal gevormde sierplaat achteraan. Transparantie is ook het thema voor de interieuraankleding van de ‘zaZen’. Opmerkelijk zijn de doorzichtige kuipstoelen gevormd uit Makrolon® kunststof en bekleed met Technogel®, een bijdrage van specialist Recaro.

De motor voor de 1495 kg wegende ‘zaZen’ haalde de Zwitserse autovisionair Frank M. Rinderknecht bij Porsche. De 355 pk krachtige boxermotor uit de 997 maakt de concept car 297 km/u snel en laat hem van 0 tot 100 sprinten in 4,8 s. De motor zit gekoppeld aan een manuele zesbak en drijft de achteras aan. De banden worden bij Dunlop gehaald in maat 245/30 R20 vooraan en 305/25 R20 achteraan. Voor zover de ‘zaZen’ ook in een kleine serie zou geproduceerd worden, denkt Rinspeed aan aardgas als energiebron.