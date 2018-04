Fiat Punto dakloos bij Fioravanti

Door: BV

iat had van de allereerste Punto een behoorlijk gesmaakte Cabrioversie in de catalogus staan, maar sindsdien heeft het merk zich niet meer tot maken van een dakloze stadsmus laten verleiden. Designhuis Fioravanti vindt dat alvast zonde en presenteert in Genève twee dakloze Punto’s. De dakconstructie is gebaseerd op het systeem dat het bedrijf voor de Ferrari 575 M Superamerica ontwierp. Fioravanti bedacht twee varianten.

In het eerste geval ontpopt de Grande Punto zich tot een Coupé-Cabriolet. De dakpanelen vouwen echter niet dubbel zoals doorgaans het geval is. Het glazen dakpaneel schuift daarentegen onder de achterruit, waarna het geheel samen met de B-stijlen verzinkt. De achterruit blijft daarbij als afdekking fungeren. De Grande Punto offert aan dat systeem de achterzitplaatsen op, maar de constructie is wel merkbaar eenvoudiger -en dus goedkoper- dan de systemen die de concurrentie hanteert.

De tweede variant is functioneler en tovert de Grande Punto om tot een open Pick-Up. Hier blijven de stijlen overeind. Het dak en de verticaal geplaatste achterruit verdwijnen ditmaal in de vloer van de open laadruimte.