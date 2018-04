Elektrische mini-Mitsubishi in Genève

Door: BV

itsubishi is druk in de weer met de ontwikkeling van elektrische wagens. Na de Colt EV en de Lancer Evolution MIEV (van Mitsubishi In-Wheel motor Electric Vehicle) is het nu de beurt aan de EZ-MIEV. Dat studiemodel zal in Genève gepresenteerd worden. Het model maakt gebruik van wielmotoren en lithium-ionbatterijen. In elk wiel zit een motor van 20kW, wat een maximumvermogen van 110pk (80kW) oplevert.

Door het plaatsbespaarde aspect van de MIEV-technologie en het ontbreken van een conventionele aandrijflijn, is de vloer van deze “stadscapsule” van 3,70m lang geheel vlak. Mitsubishi maakt gebruik van drive-by-wire technologie. Daardoor zijn stuur en boordplank inklapbaar. Ook de zetels verdwijnen desgewenst in de vloer. Die flexibiliteit liet de designers toe drie interieurstijlen te creëren: Driving, Transport en Lounge.