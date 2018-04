Dit kost de Alfa Romeo Brera

Door: BV

A

lfa Romeo heeft de prijzen van de nieuwe Brera bekendgemaakt. Het aanbod start bij de 185pk sterke 2.2 JTS. Die kan op uw naam geschreven worden vanaf € 31.900. Hetzelfde model, maar dan met het nagenoeg volledig in glas uitgevoerde ‘Sky View’-dak moet € 34.150 opleveren. De 3,2l JTS V6 Őeen motor die van bij GM-dochter Holden afkomstig is- kost ten minste € 40.500, maar wordt ook meteen permanent op de vier wielen, eerder dan door de voorwielen, aangedreven. Met Sky View komt dat model op € 42.250. De 200pk sterke 2.4l JTD dieselmotor komt in april. Alfa Romeo geeft er een indicatieve prijs van € 34.900 voor op.