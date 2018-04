Meer Mazda CX-7

Door: BV

n december gaf Mazda de eerste definitieve gegevens van de CX-7, gebaseerd op de MX-Crossport concept die in 2004 op het Salon van Detroit debuteerde, vrij. Nu is er meer informatie. In de lente komt de sportieve cross-over Őeen model dat elementen van sportieve modellen, een functionele break en een SUV combineert- in de VS op de markt. Europa is begin 2007 aan de beurt.

De CX-7 wordt gebouwd op het platform van de Mazda 6. In tegenstelling tot de huidige trend biedt het interieur vijf volwaardige zitplaatsen en monteert Mazda geen noodzitjes tussen de achterste wielkasten. De kofferinhoud is riant; met vijf personen aan boord kan 846l geladen worden. Een neerklapbare achterbank vergroot de capaciteit desgewenst tot 1.649l. De CX-7 meet 4,67m in de lengte, is 1,87m breed en 1,64m hoog. De wielbasis bedraagt 2,75m.

Het interieur krijgt een prominente middentunnel met de obligate zilverkleurige inlegstukken. Sielelementen die Mazda net als bij recente modellen combineert met glanzen zwarte panelen. In de VS zijn er drie uitrustingsniveau’s, waarvan de alvast de hoogste recht geven op een tweekleurige interieuraankleding. Het instrumentarium met diep liggende individuele klokken is gebaseerd op dat van de RX-8.

De techniek is ruwweg afkomstig van de Mazda 6 MPS. Onder de kap zit een 2,3l turbomotor die 244pk levert. Voor een verbeterde trekkracht bij lage omwentelingssnelheden opteerde Mazda voor een andere turbo. De koppelcurve bereikt z’n hoogste punt bij 349Nm en 2.500t/min. De motor wordt gekoppeld aan een handgeroerde bak met zes verhoudingen. Het model wordt naar keuze voorzien van voorwielaandrijving of een elektronisch gestuurd systeem dat indien nodig tot de helft van het vermogen naar de achtertrein stuurt.