Autoverkoop 2005 boven verwachting

fgelopen decembermaand telde Febiac 20.734 nieuw ingeschreven wagens. In december 2004 waren dat er nog 24.849, of 16,6% meer. Meteen zijn ook de jaarcijfers voor 2005 bekend. Daaruit blijkt dat afgelopen jaar nauwelijks 1% minder wagens in het verkeer gebracht zijn dan het jaar voordien; 480.088 stuks in 2005 tegen 484.757 in 2004. Dat resultaat ligt boven de verwachtingen die de vakorganisatie in de loop van het jaar formuleerde. De sector heeft het dan ook over een “erg mooi resultaat”. De sector gaat ervan uit dat het marktvolume op datzelfde hoge niveau blijft. Het Auto- en Motosalon dat volgende week de deuren opent heeft traditioneel een grote invloed op de verkoop van nieuwe voertuigen.

Ook de motormarkt heeft in 2005 amper terrein moeten prijsgeven. Er werden immers 24.995 nieuwe motoren inschreven; exact 60 minder dan in 2004. De markt van de bedrijfsvoertuigen is gestegen. Er werden 5,3% meer bestelwagens ingeschreven, de vrachtvoertuigen tussen 3,5 en 16 ton MTM laten een groei van 18,2% optekenen en bij voertuigen met een MTM van meer dan 16 ton groeide het segment met 17,1%.