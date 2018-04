Clio en Corolla Verso zijn VAB-Gezinswagens 2006

Door: BV

oor de 19de keer op rij werd de VAB-Gezinswagen van het Jaar verkozen. Of beter: de gezinswagens van het jaar, want sinds 2002 is de verkiezing opgedeeld in twee categorieën. Uniek voor de formule is dat in de beoordeling zowel vakpers als gezinnen hun zeg hebben. In de eerste categorie -tot € 14.500- kwamen negen wagens uit (Chevrolet Kalos, Dacia Logan, Honda Jazz, Hyundai Getz, Kia Rio, Mitsubishi Colt, Renault Clio, Suzuki Swift en VW Fox). In de klasse tot € 23.500 waren er niet minder dan 15 deelnemers (Chevrolet Nubira, Citroën C4, Ford Mondeo, Honda FR-V, Hyundai Tucson, Mazda 5, Mercedes B-Klasse, Opel Zafira, Peugeot 307 SW, Renault Scénic, Skoda Octavia Combi, Seat Leon, Suzuki Grand Vitara, Toyota Corolla Verso en VW Jetta).

In de klasse tot € 14.500 kaapte de Renault Clio de eerste prijs weg met 341 punten, gevolgd door vier Aziatische deelnemers; de Honda’s Jazz (310 punten), Kia Rio (307 punten), Hyundai Getz (282 punten) en de Suzuki Swift (239 punten). Bij de gezinsjury stond de Jazz op één, en de Clio op drie. De tweede stek was er voor de Kia Rio. De professionele vakpers plaatste de Renault op het hoogste schavot en bedacht de Jazz slechts met een vierde plaats, ten voordele van de Hyundai Getz en Kia’s Rio.

De bezoekers van de VAB-website beloonden de Volkswagen Jetta met de emo-prijs van mooiste gezinswagen van het jaar, maar in de scoretabellen komt de VW er niet aan te pas. Het is de Toyota Corolla Verso die met 244 punten de titel in de hoogste prijsklasse wegkaapt. Het model wordt op de voet gevolgd door de Skoda Octavia Combi met een score van 238 punten. De Opel Zafira en Renault Mégane Scenic staan op drie en vier met respectievelijk 225 en 224 punten. Peugeot’s 307 SW staat op de vijfde stek met beoordeling van 219 punten; een positie die te danken is aan de gezinnen die het model helemaal bovenaan hun lijstje plaatsten. De Leeuw werd er gevolgd door de Toyota Corolla Verso en de Renault Scenic. De professionele jury verkoos voor de plaatsen 1, 2 en 3 de Skoda Octavia, Opel Zafira en de Corolla Verso.