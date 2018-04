Inschrijvingen november 2005

Door: BV

ebiac en de dienst Inschrijvingen van het Ministerie van Verkeer registreerden afgelopen maand 35.399 nieuwe personenwagens. In november 2004 waren dat er slechts 33.441, of 5,9% minder. De samengetelde cijfers voor de voorbije elf maanden zijn nagenoeg gelijk. Dit jaar werden reeds 459.354 nieuwe auto’s geregistreerd, vorig jaar waren dat er tijdens dezelfde periode 459.908. Een verschil van één tiende procent. Toch verwacht Febiac dat 2005 niet zo goed wordt als 2004. Afgelopen jaar kende immers een uitzonderlijk sterke decembermaand (25.000 registraties, hetzij 4.000 meer dan gemiddeld).

De inschrijvingen van de bedrijfsvoertuigen blijven hoger dan in 2004. De jaarcijfers bij de lichte bedrijfsvoertuigen staan dit jaar 6,7% in het groen. De vrachtvoertuigen tot 16 ton doen liefst 31,2% beter. Afgelopen maand presteerden enkel de vrachtwagens met een MTM van meer dan 16 ton wat minder, maar ook daar blijft het gecumuleerde cijfer 12,9% hoger dan in 2004. Tot slot werden in november ruim een kwart meer motorfietsen geregistreerd dan afgelopen jaar.

Renault voerde afgelopen maand de tabellen aan met 4.171 stuks. Het merk wordt door Peugeot op de hielen gezeten dat 4.149 nieuwe voertuigen in het verkeer bracht. Opel staat met 3.930 stuks op drie, VW met 3.737 registraties op vier en Citroën sluit met 3.728 voertuigen de top vijf af.