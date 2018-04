Suzuki SX4 pas in Genève

Door: BV

erwijl de eerste van de Fiat-Suzuki drieling Őde Fiat Sedici- op het Autosalon van Bologna staat te pronken, stuurt Suzuki de eerste beelden van de SX4 de wijde wereld in. Later, misschien pas in 2007, krijgt ook Lancia een uitvoering van de kleine SUV.

De Japanners lepelen drie motoren in het vooronder van de SX4, die in het aanbod de lauw onthaalde Ignis moet vervangen. De eerste wordt een 99pk en 133Nm sterke 1.5, de tweede een hoogtechnologische 1.6 die 107pk en 145Nm oplevert en de derde is een van Fiat afkomstige 1.9l dieselmotor met 120pk en 280Nm. Suzuki zal twee versies van de SX4 in de catalogus zetten; stedelijk gebruik gerichte voorwielaangedreven telg en een stoerder aangeklede variant die over vierwielaandrijving beschikt. Het systeem zal afhankelijk van de gekozen instelling de voorwielen aandrijven, in moeilijke omstandigheden automatisch op de vier wielen overschakelen, of permanent het koppel verdelen.

De drieling loopt bij Suzuki Magyar van de band vanaf eind dit jaar. Er worden jaarlijks 60.000 stuks begroot. Twee derde daarvan zou de Suzuki-badge dragen. Op een première is het nog wachten tot Genève. Rond die tijd debuteert het model ook in het dealernet.