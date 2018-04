LF-Sh wordt nieuwe top-Lexus

Door: BV

n januari stelt Lexus z’n nieuwe vlaggenschip voor op het Autosalon van Detroit. In Tokyo pakken de Japanners al uit met de LF-Sh, een concept die op enkele details na de lijnen van de opvolger voor de huidige LS etaleert. Het nieuwe topmodel krijgt een meer dynamisch profiel en evolueert daardoor mee met de rest van het gamma, terwijl dat model heden nog conservatief vormgegeven is. De LF-Sh meet 5,06m in de lengte, 1,46m in de hoogte, 1,87m in de breedte. De wielassen staan 2,97m uit elkaar. Eerder al werd bevestigd dat het productiemodel er ook komt met een lange wielbasis. Daarmee volgt Toyota’s luxemerk het voorbeeld van de Duitse concurrenten.

De studie combineert een V8-motor met Hybride-aandrijftechnologie Őde ‘h’ in de typeaanduiding-. De combinatie versluist het vermogen, meer dan 400pk, via de vier wielen naar het asfalt. Lexus zal de topversie, die wellicht LS 600h op het naamplaatje krijgt, met deze technologie uitrusten. Het conventionele seriemodel, LS 460, krijgt een 4,6l V8 met 350pk onder de kap. Naar verluidt wordt die gekoppeld aan een automaat met acht (!) verhoudingen.