Alessi-versie van Fiat Panda

n 2004 stond het model als stijlstudie te pronken op het Autosalon van Parijs, maar nu komt de kleurrijke spruit ook écht; Fiat neemt de Panda Alessi in productie. Het definitieve model staat in Tokyo te pronken. Het stadswagentje dat in samenwerking met het Italiaanse stijlhuis voor gebruiksvoorwerpen werd ontwikkeld trekt vooral een kleurrijke kaart. Het interieur wordt geleverd in groen of oranje en voor de buitenkleuren zullen oranje, groen en zwart op de bestelbon staan. De onderzijde, de dakbeugels en de wieldoppen zijn daarnaast steeds wit.

Aan de binnenzijde krijgt het stuur een specifieke aankleding, en is daarop ook het Alessi-logo te vinden. Aan de buitenzijde vinden we verwijzingen naar het merk op de wieldoppen en de stootlijsten. De boordplank wordt verrijkt met een rond opbergvak Őideaal voor cd’s- en de bedieningselementen voor de ventilatie zijn samen met de versnellingspook voorzien van een trendy metaalkleurige omlijsting.

Onder de kap huist voorlopig enkel een 1.2l met 60pk. Of het model ook in België gevoerd zal worden, is twijfelachtig. De invoerder geeft de voorkeur aan andere speciale reeksen.