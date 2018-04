Honda met 3 concepts naar Tokyo

Door: BV

H

onda toont op de autoshow in Tokyo drie nieuwe concepts; de Sports 4, de FCX en de W.O.W. De eerste is Őzoals de naam doet vermoeden- een sportieve coupé met plaats voor vier inzittenden. De W.O.W. is een stuk futuristischer. Vooral de opbergmogelijkheden in de hoekige vierzitter zijn origineel. Er is ruimte voor een huisdier of zelfs een halve kippenren. Vooral de trouwe viervoeter, die in een uitbreidbaar handschoenvak wordt ondergebracht, blijft niet van comfort verstoken. Er is zelfs een aparte toevoer van frisse lucht. De grotere ruimte is beschikbaar net achter de eerste zetelrij. Ten behoeve van die constructie schuift de tweede zitrij verder achteruit. De toegang tot de W.O.W. wordt verzekerd door vier schuifdeuren.

Van de FCX zagen we al eerdere evoluties. Nu heeft Honda z’n brandstofcelwagen van een opmerkelijk sportief gelijnd vierdeurskoetswerk voorzien. De voornaamste verbetering zit hem in het compacteren van de techniek. Daardoor konden de voornaamste componenten onder de vloer worden ingebouwd en blijft het zwaartepunt lager. Voorheen was dit enkel mogelijk bij een hoger koetswerk omwille van de ruimte die de onderdelen innamen.