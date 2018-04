Revival voor Austin Healey

Door: BV

omt er een revival voor het Britse sportwagenmerk Austin Healey? Als het aan Professor Krish Bhaskar ligt, wel. Nadat hij eerder financiers verzamelde voor een bod op de laatste Britse massaconstructeur MG-Rover Ődat door de curatoren werd toegewezen aan het Chinese Nanjing Automotive- wil Bhaskar nu alles in het werk stellen om een nieuw Brits merk in het leven te roepen. De operatie kreeg de naam ‘Project Tempest’ en wil zich richten op een specialiteit van de Engelsen; de kleine sportwagens.

De objectieven zijn al behoorlijk duidelijk. Het sportwagenmerk moet een alternatief bieden voor de roadsters van grote constructeurs. Voor een kostprijs van zo’n € 30.000 moet zelfs het basismodel naar 96km/u (60Mph) kunnen spurten in minder dan 5 seconden. Voor de zwaardere uitvoeringen spreekt de Brit over een sprinttijd naar 160km/u van minder dan 12 seconden. Een begrenzer regelt de topsnelheid af op 250km/u.

Het project is in de conceptuele fase reeds ver gevorderd. Er is zelfs een duidelijke foto van hoe de sportwagen er uit zou kunnen zien. Het model is geïnspireerd op de legendarische Austin Healey 3000. Vandaar ook de speculaties over het gebruik van die merknaam. Project Tempest kan dat evenwel nog niet bevestigen.