Citroën C3 fris

itroën frist de C3 op. De uiterlijke aanpassingen zijn subtiel. De voorbumper krijgt een meer uitgesproken look. De luchthapper onderaan wordt breder en het design van de grille is vernieuwd. Bovenaan in de voorbumper zit een nieuwe luchtinlaat die de vraag naar koellucht van sommige motorversies moet ledigen. De nummerplaat verhuist tegelijk naar onderen, waar die gezelschap krijgt van nieuwe, opvallend vormgegeven mistlichten. Achteraan gebeurt nog minder. Er zijn detailaanpassingen aan het bumperschild en de lichtblokken worden uitgevoerd in tweekleurig helder afdekglas. Aan de binnenzijde vinden we een nieuwe collectie sierlijsten en stofjes. De omkadering van het infodisplay wordt geactualiseerd en de bedieningselementen voor onder meer de airco worden herschikt.

Onder de kap is het nieuws de introductie van de .1.6HDi die eerder al in de C5, C4 en Xsara Picasso z’n opwachting maakte. Die ontwikkelt 110pk bij 4.000t/min en levert maximaal 240Nm bij 1.750t/min, al kan dat dankzij een overboost-functie tijdelijk nog met 20Nm verhoogd worden. Het normverbruik van de diesel blijft beperkt tot 4,5l/100km terwijl het model vooral tijdens de tussenacceleraties pittig uit de hoek kan komen. Een herneming van 80 naar 120km/u (in vierde) zou slechts 7,8 tellen in beslag nemen. De C3 1.6HDi krijgt een partikelfilter in de uitlaatlijn.

De afstelling van het onderstel werd geoptimaliseerd. De sterke diesel heeft recht op stijvere veren, dikkere stabilisatorstangen en dempers met gewijzigde karakteristieken. Het elektrische bekrachtiging van het stuurwiel werd opnieuw geprogrammeerd en het remsysteem wordt op grotere schijven getrakteerd. ESP is standaard. De wijziging geldt niet alleen voor de diesel; elke C3 die standaard met 16-duims lichtmetalen velgen wordt afgeleverd (inclusief de sportieve VTR) krijgt de upgrade. Het onderstel van de minder krachtige versies wordt gewijzigd om meer comfort te bieden.