Prijs dieselwagens stijgt

e gemiddelde aanschafprijs van wagens in Europa stijgt sneller dan een jaar geleden. Tot die conclusie kwam PricewaterhouseCoopers en eurocarprice na een onderzoek van de Europese markt. Er worden in Europa steeds meer diesels verkocht terwijl de prijs van die modellen sneller stijgt dan die van wagens met een benzinemotor. In juni werden in Europa 13% meer diesels verkocht dan afgelopen jaar. De gemiddelde prijs daarvan was 4,5% hoger dan in juni 2004, terwijl de prijsstijging bij de benzinemotoren slechts 3,4% bedroeg. In landen als België en Frankrijk zijn 7 op 10 nieuwe wagens uitgerust met een dieselmotor. In Hongarije, Noorwegen en Portugal steeg de afzet van dieselmodellen het afgelopen jaar met respectievelijk 54, 45 en 31%. Enkel in Griekenland en Polen daalt de verkoop ervan.

Denemarken blijft veruit het duurste autoland. Een wagen kost daar omwille van de verschillende belastingen maar liefst 94% méér dan het totale Europese gemiddelde. Tsjechië is het goedkoopst; de prijs ligt daar 8% onder het gemiddelde. België zit 5% onder het prijsgemiddelde, maar het laatste half jaar stijgt de prijs in ons land wel sneller dan in de meeste andere landen. Van de vijf grootste Europese markten laat Spanje de grootste groei optekenen. In Frankrijk en Duitsland stijgt het prijsniveau trager dan gemiddeld en kent de markt een lichte groei. In Italië stijgen de prijzen gevoelig (+6,6% in vergelijking met vorig jaar) ondanks een terugvallend aantal verkopen. Engeland combineert een terugval met een lichte prijsverhoging.