Concrete productieplannen nieuwe Fiat 500

et de Fiat Trepiùno, wat zoveel betekent als ‘voor drie’, toonde Fiat in 2004 op het Autosalon van Genève een moderne interpretatie van de Fiat 500 die meer dan 30 jaar eerder uit productie werd genomen. Er werd openlijk gespeculeerd over serieproductie, maar de plannen sneuvelden samen met het korte huwelijk tussen Fiat en General Motors. De Trepiùno concept car stond immers op hetzelfde platform als de kleine Opel Trixx. Omwille van de positieve reacties op het showmodel, bleef een kleine Fiat echter op het verlanglijstje staan. Nu luidt het dat de wagen begin 2007 in productie hoort te gaan. De stijl zal naar alle waarschijnlijkheid geënt zijn op de Trepiùno, maar de lay-out wordt anders. Volgens niet bevestigde geruchten krijgt het model een compacte krachtbron onder de achterbank.