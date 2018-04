Inschrijvingen juli 2005

Door: BV

D

e Belgische automarkt doet het goed; tijdens de afgelopen maand juli werden niet minder dan 32.347 nieuwe personenwagens geregistreerd. Dat is 4,1% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen, die dit jaar al ruim 11% beter verkochtten dan in 2004, is de groei gestagneerd. Met 3.883 stuks ligt het aantal nauwelijks hoger dan tijdens juli afgelopen jaar. Bij de zware bedrijfsvoertuigen (MTM +3,5ton) is ei zo na sprake van een verdubbeling. Er werden er 300 van in het verkeer gebracht, tegen 155 in juli van vorig jaar. Vakorganisatie Febiac schrijft die spectaculaire stijging toe aan de introductie van de digitale tachograaf. Om problemen te vermijden voor de wettelijke introductie van het toestel (vanaf 5 augustus), hebben veel transportbedrijven hun aankopen van vrachtwagens (uitgerust met een analoge tachograaf) vervroegd, zo luidt het. Goed nieuws is er ook bij de motoren; er werden er 7,2% meer geregistreerd.

De tabellen van afgelopen maand worden aangevoerd door Volkwagen, met 3.708 voertuigen. Peugeot wist 3.660 wagens te registreren, Renault 3.382. Citroën en Opel ronden de top vijf van afgelopen maand af met respectievelijk 3.336 en 2.702 stuks.