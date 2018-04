Ontwerper Donckerwolke van Lambo naar Seat

Door: BV

e Belgische ontwerper Luc Donckerwolke verhuist van Lamborghini, waar hij verantwoordelijk was voor het design van de Gallardo en de Murciélago, naar Seat. Voor zijn aanstelling bij het Italiaanse prestigemerk, tekende Donckerwolke binnen het VW-Audi-concern al voor Skoda. Sinds 2002 horen Seat, Lamborghini en Audi tot de Audi Brand Group die de sportiever georiënteerde merken groepeert. Bij Seat treedt de Belg in de voetsporen van hoofdontwerper Walter Da Silva. Die combineerde die functie tot op heden met een positie als Head of Design bij de ganse Audi Brand Group. Met de aanstelling moet het design op termijn een nog grotere rol gaan spelen in de positionering van Seat.