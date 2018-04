Nieuwe Volvo C70 is Coupé Cabriolet

Door: BV

O

p het Autosalon van Frankfurt presenteert Volvo zoals aangekondigd de nieuwe C70. Terwijl van het vorige model zowel een Coupé als een Cabrio op de markt kwam, combineert Volvo dit maal beide koetswerktypes door gebruik te maken van een metalen wegklapdak. Dat vouwt zichzelf in drie om minder plaats in te nemen in de koffer en een maximale passagiersruimte te creëren. De C70 wordt gebouwd op het (verlengde) platform van de S40 en V50, dat binnen het Ford-concern ook dienst doet voor onder meer de Focus en de Mazda 3.

Volvo starte voor de ontwikkeling van de C70 een joint venture met het Italiaanse Pininfarina. Net als zijn voorganger zal het in model in het Zweedse Uddevalla van de band lopen. Tijdens de eerste helft van 2006 hoort de nieuweling bij de verdeler te staan. De constructeur is nog karig met informatie, maar wil toch al één snufje kwijt. De C70 zal beschikken over een innovatieve gordijnairbag. Die kon vanzelfsprekend niet in het dak ingebouwd worden en zit daarom in de deur. Het gordijn is steviger om ook bij dakloos rijden bescherming te bieden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.