Belgische automarkt herstelt

fgelopen maand juni werden 49.041 nieuwe voertuigen ingeschreven, zo meldt Febiac. Dat cijfer ligt 13,1% hoger dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Na een wat trage start is de markt aan een inhaalbeweging begonnen, vooral onder impuls van een sterke fleetmarkt. In 2005 werden intussen al 286.397 nieuwe personenwagens aangeboden ter registratie. Dat is nauwelijks minder dan afgelopen jaar. Toen stond de teller eind juni op 293.271. Ook bij de lichte en zware vrachtvoertuigen is een toename merkbaar. De +16-tonners stijgen zelfs 33,8% ten opzichte van juni 2004. Febiac wijdt die toename aan de komst van de digitale tachograaf. De transportsector anticipeert door de aanschaf van nieuw rollend materiaal te vervroegen, luidt het bij de vakorganisatie.

Volkswagen voerde afgelopen maand de registratietabellen aan met 6.600 stuks. Peugeot staat op twee met 5.376 stuks, op de voet gevolgd door de 5.291 exemplaren van Opel en 5.200 Renaults. Citroën wist in juni 3.991 wagens te laten registreren.