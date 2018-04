Stoere Fiat Stilo komt deze zomer

Door: BV

D

e Fiat Stilo Uproad, de stoere variant van de Multi Wagon, arriveert eind juni in het Belgische Fiat-netwerk. Het model krijgt robuuste bumpers met massieve zwarte beschermstrips, wielkastverbreders en duims lichtmetaal. Aan de binnenzijde onderscheidt de versie zich door nieuwe kleuren, aparte sierstrips in aluminiumkleur en specifieke stoffencombinaties. Een beschermplaat onder het carter en een wat hogere bodemvrijheid zorgen voor een grotere immuniteit tegen terrein-obstakels, maar aan de aandrijflijn -op de voorwielen- werd niet geraakt. De terrein-ambities van het model zijn dan ook bescheiden.

Onder de motorkap van het model komen twee dieselkrachtbronnen. De eerste is een 115pk sterke 1.9 JTD, beschikbaar voor de prijs van € 20.860, de tweede is een Multijet-versie van hetzelfde blok met een maximumvermogen van 136pk en 305Nm koppel. Die variant is vanaf € 22.260 ter beschikking. Een handbediende airco, elektrisch bediende ruitenheffers vooraan, radio-CD-speler en centrale vergrendeling horen tot de standaarduitrusting.