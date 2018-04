Fiat Seicento weer gewoon '600'

Door: BV

iat rationaliseert bij de vijftigste verjaardag van de ‘oer’-Fiat 600 het Seicento gamma. Het merk grijpt daarbij onder meer terug naar de numerieke aanduiding die in verchroomde letters op de kofferklep prijken. Op de neus prijkt voortaan rond Fiat-logo met twee horizontale biesjes en, zoals dat past bij elke opfrisbeurt, wordt het kleurenpallet gemoderniseerd. Aan de binnenzijde moeten combinaties van twee lichtere tinten voor een ruimere, eigentijdse sfeer zorgen. De boordplank wordt tegelijk voorzien van ivoorkleurige accenten.

Om het jubileum van de kleinste vierzitter te vieren introduceert Fiat ook een verjaardagsuitvoering. Die Fiat 600 ‘50th’ heeft een specifieke binnenbekleding, logo’s op de flank en is verkrijgbaar in drie zachte kleuren die zo uit een catalogus uit de sixties lijken te komen; crème, hemels blauw en een vrijdenkend groen. De spreekwoordelijke kers op de slagroomtaart is de dubbele striping die over de motorkap en het dak loopt. Dit najaar worden de wijzigingen doorgevoerd. De speciale uitvoering komt dan ook naar België.