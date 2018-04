Prijzen voor Fiat Croma

Door: BV

iat heeft de Belgische prijzen voor de nieuwe Croma bekengemaakt. De grootste telg uit het gamma wordt in september gecommercialiseerd. Het aanbod zal dan bestaan uit -afhankelijk van de motor- drie uitrustingsversies; Active, Dynamic en Emotion. Het motorenaanbod omvat bij de lancering één benzine- en drie dieselversies. De zelfontbranders zijn een 1.9 JTD met 8 kleppen en 120pk en een 1.9 JTD met 16 kleppen en 150pk. Helemaal bovenin het gamma komt een nieuwe, indrukwekkende 2.4 JTD die goed is voor 200 dieselpaarden. Benzinerijders moeten het doen met de 2.2l viercilinder die 147pk levert, maar begin 2006 komt een interessante 140pk sterke 1.8 het aanbod vervoegen.

Het prijskaartje start bij € 23.300 voor de 1.9 JTD 8v. De versie met 150pk is er voor ten minste € 24.600 en de topdiesel moet Fiat (meteen in het hoogste uitrustingsniveau en met een automatische versnellingsbak) € 30.400 opleveren. Aan de voorlopig enige benzinemotor hangt een basisprijskaartje van € 24.400.

Fiat heeft het met de ruime mengeling tussen een break en een monovolume, net als de Opel Signum waarop het model gebaseerd is, vooral op de ‘nieuwe gezinnen’ gemunt. Het merk wil een alternatief bieden voor conventionele break en heeft het daarbij onder meer op de functionele versies van de Renault Laguna, Peugeot 407, Citroën C5 en Ford Mondeo gemunt. Dit jaar wil de importeur nog 400 Croma’s verkopen. De doelstelling voor 2006 ligt op 1.250 stuks. De laatste generatie van de Croma, een conventionele vierdeurs sedan, stond tussen 1986 en 1996 in de catalogus. In België en Luxemburg werden toen 10.118 eenheden aan de man gebracht.