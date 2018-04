Rinspeed geeft Porsche 997 vleugels

Door: BV

e Zwitserse tuner Rinspeed doet meer dan zich elke editie van het Autosalon van Genève in de kijker werken met exotische creaties; het bedrijf ontwikkelt ook gewoon uitbouwkits. Nieuw in dat aanbod is een aërodynamisch pakket voor de 997. Dat bestaat uit een nieuwe voorbumper die meer neerwaartse druk genereert, lagere zijskirts, een achterschild dat de dubbele Porsche-uitlaat accentueert en een vaste achtervleugel. De blikvangers zijn echter de nieuwe deuren; Rinspeed voorziet de 997 immers van een set vleugeldeuren.

Voor wie wat technische wijzigingen aan z’n nieuwe Porsche wil aanbrengen, hebben de Zwitsers een reeks uitlaatsystemen of een sportophanging in de aanbieding. Voor het model werden ook specifieke wielen ontwikkeld. De R5/1-velg, in aluminium uiteraard, is er in een diameter van 18 of 19-duim en huisvest rubber dat vooraan tot maat 235/35 groot is. Achteraan bedraagt de maximale bandenmaat 315/25.