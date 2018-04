Update voor Mercedes CLK

Door: BV



ercedes blijft maar aanpassingen doorvoeren aan de CLK. In Juni krijgt het model een nieuwe snuit, een aangepaste interieuraankleding, nieuwe zescilindermotoren én zal een diesel het cabrio-aanbod vervoegen. Het succesnummer werd in mei 2002 als Coupé voorgesteld. Een jaar later volgde de Cabrio. Beide versies van de tweede CLK-generatie wisten sinds de introductie 200.000 klanten te overtuigen.

Het motorenaanbod wordt deze zomer grondig overhoop gehaald. De CLK 320 wordt dan vervangen door de CLK 350, die aan Mercedes’ zeventrapsautomaat gekoppeld wordt en 272pk sterk is. De CLK 240 verdwijnt uit het gamma ten voordele van de CLK 280. Die V6 beschikt met 280pk over 36% meer vermogen dan de motor die hij aflost. De CLK 280 accelereert daardoor naar 100km/u in 7,4 seconden. De CLK 350 is nog een seconde sneller.

Dieselliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de CLK 320 CDI. Die is 224pk en 510Nm sterk, wordt gekoppeld aan dezelfde 7G-TRONIC-automaat als de CLK 350 en neemt genoegen met 7,3l/100km. Voor het eerst in de geschiedenis van het merk, lepelt Mercedes de zelfontbrander ook tussen de voorwielen van de Cabrio. Een andere dieselmotor, de 150pk sterke viercilinder van het merk, komt dan weer enkel in de Coupé.

Het uiterlijk wordt opgefrist met nieuwe lichtmetalen velgen en een aangepaste snuit. Zowel de Coupé als de Cabrio hebben recht op een hertekend bumperschild, met een grotere luchtinlaatopening, en een vernieuwde radiatorgrille die drie in plaats van vier horizontale lamellen telt. Aan de binnenkant zijn de materialen, kleurencombinaties, sierlijsten en het uitzicht van de wijzerplaten bij de verschillende versies onder handen genomen. De uitrusting wordt uitgebreid met nieuwe actieve hoofdsteunen en Mercedes voegt meteen ook vernieuwde sportpakketten aan de optielijst toe.