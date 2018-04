Ambitieuze toekomstplannen Subaru

Door: BV

e Japanse nicheconstructeur Subaru heeft grootse plannen. De AWD-specialist bouwt momenteel ongeveer 600.000 wagens per jaar, maar wil dat aantal tegen 2009 opdrijven naar 900.000 stuks. Iets meer dan 10% daarvan, 100.000 stuks om exact te zijn, moeten hun weg vinden naar de Europese consument. Momenteel zet Subaru jaarlijks slechts 60.000 wagens af op de Europese markt.

In de herfst van 2007 zal Subaru op het Autosalon van Tokyo een volledig nieuwe Impreza, getekend door de bij Alfa Romeo weggekochte Griek Andreas Zapatinos, voorstellen. Op de nieuwe Impreza-basis komen meer koetswerkvarianten dan momenteel het geval is. Naast een vier- en vijfdeursversie (Plus) wordt ook gedacht over een Coupé, een compacte monovolume én zelfs over een tweepersoons Roadster. Die laatste zou dan gebaseerd kunnen zijn op de B9 Scrambler. Dat studiemodel debuteerde in 2003 op de beurs van Tokyo.

Eerder al wisten we u te melden dat Subaru dieselmotoren volgens het Boxer-principe op de ontwikkelingstafel heeft liggen. De eerste exemplaren, met een inhoud van ‘ongeveer’ 2 liter en met een vermogen van minstens 160pk, zouden in 2007 op de markt verschijnen onder de kap van de nieuwe Impreza. Een jaar later komt de diesel, nog steeds in combinatie met permanente vierwielaandrijving, onder de kap van de nieuwe Forester en de Legacy.

Op het Autosalon van Genève polste de constructeur naar de reacties van het Europese publiek op twee andere nieuwigheden; de B9 Tribeca (een grote SUV met plaats voor 7) en de R1 (een stadswagen met twee zitplaatsen). De Tribeca krijgt na enthousiaste commentaren meer dan waarschijnlijk een Europese carrière. In eerste instantie met een 250pk sterke zescilinder benzinemotor. Ten vroegste in 2008 volgt dan een 3-liter zescilinder boxer-diesel. De toekomst van de R1 is onzeker. De 660cc turbomotor is niet krachtig genoeg voor de Europese consument en met een basisprijs van meer dan € 10.000 prijst het model zichzelf uit de markt.