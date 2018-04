Zeldzaam snel: Lotus Sport Exige 240R

Door: BV

D

e Britten van Lotus hebben om zich op het aanstormende Salon van Genève in de kijker te werken een bijzonder pittige Lotus Exige ontwikkeld. De sportafdeling van de nicheconstructeur vijst immers een compressor op het gekende 1.8l viercilinderblok van Toyota-origine. Het vermogen stijgt daardoor van 192pk naar 247 paarden. Dat wordt geleverd bij een zeer hoge 8.000t/min. Duizend omwentelingen eerder komt het maximumkoppel van 236Nm vrij. De vermogensopbrengst bedraagt dus een indrukwekkende 137pk per liter, maar de pk/gewichtsverhouding is al net zo gunstig; 266pk per ton. De Lotus Sport Exige 240R -zoals de uitvoering voluit heet- weegt immers slechts 930kg. Een stoplichtspurt naar 100km/u hoeft niet eens 4 tellen in beslag te nemen. De topsnelheid bedraagt 249km/u.

Lotus Sport zorgde voor een specifieke aankleding, met onder meer een dikke achterspoiler. Die maakt deel uit van een aërodynamisch pakket met een grotere voorspoiler en een vlakke bodem. Aan topsnelheid genereren de ingrepen dik 110kg extra downforce. Een rolkooi hoort tot de basisuitrusting net als de vanzelfsprekende kuipzetels. Minder evident voor een constructeur met een welhaast obsessieve drang tot het creëren van pluimgewichten zijn het ABS-systeem, de mistlichten, stereo-installatie en de airco. De productie, uitsluitend in een zwarte of gele koetswerkkleur, is gelimiteerd tot 50 stuks.